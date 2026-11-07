Міністр праці Кім доручив посилити контроль за повторними аваріями — Korea Herald

У Південній Кореї міністр праці Кім Йон Хун доручив посилити нагляд за компаніями, де повторюються подібні тяжкі виробничі аварії. Посадовець заявив про політику нульової толерантності до порушень правил безпеки, які не усувають. Про це Korea Herald повідомило за підсумками екстреної наради за участю керівників 49 регіональних управлінь праці.

Позапланові перевірки

За дорученням міністра регіональні управління праці мають суттєво посилити моніторинг після інспекцій. Мета цих заходів — не допустити смертельних аварій на об’єктах, які раніше вже інспектували або аудитували.

Робочі місця, де раніше виявили порушення вимог безпеки, перевірятимуть повторно без попередження. Інспектори мають з’ясувати, чи запровадили необхідні заходи для усунення недоліків. Тривалі або невирішені порушення, за словами Кіма, мають розглядати суворо в межах політики нульової толерантності.

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Увага до підприємств із повторними інцидентами

Міністр також закликав керівників регіональних управлінь особливо серйозно ставитися до компаній, де неодноразово стаються смертельні або тяжкі аварії. Він зазначив, що нагляд за такими підприємствами слід здійснювати з такою самою серйозністю та інтенсивністю, як спеціальні інспекції.

Центральний апарат міністерства зосередиться на законодавчій і бюджетній підтримці під час чергової сесії Національних зборів, тоді як регіональні офіси мають посилити контроль безпосередньо на робочих майданчиках. На нараді керівники регіональних установ також представили пріоритетні заходи для скорочення кількості смертельних випадків на виробництві до кінця року.

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