У Німеччині Міністерство праці та соціальних справ підготувало перший проєкт пенсійної реформи. Документ, розроблений відомством міністра праці Олександра Швайцера, передбачає збереження можливості достроково вийти на пенсію без зниження виплат після 45 років страхового стажу. Водночас правила розрахунку такого стажу планують посилити, повідомляє Tagesschau.

Зміни для дострокових пенсій

Періоди, коли людина отримувала допомогу з безробіття або лікарняні виплати, більше не пропонують зараховувати до 45 років страхового стажу. Натомість періоди догляду за дітьми або родичами й надалі враховуватимуться. Так званою пенсією з 63 років часто називають дострокову пенсію для людей з особливо тривалим страховим стажем, хоча для осіб, народжених від 1964 року, вона фактично доступна з 65 років. Наразі звичайний пенсійний вік у країні становить 66 років і чотири місяці.

Проєкт також передбачає дорожчий достроковий вихід на пенсію для людей, які мають щонайменше 35 років страхового стажу. Із 1 липня 2028 року зниження пенсії за кожен місяць дострокового виходу пропонують підвищити з 0,3% до 0,4%. За вихід на пенсію на два роки раніше виплата буде меншою на 9,6% замість нинішніх 7,2%. Мінімальний вік для такого виходу планують підняти з 63 до 64 років. Із 2031 року також пропонують запустити механізм прив’язки пенсійного віку до тривалості життя.

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Міні-роботи та капітальна пенсія

Із 2028 року працівників на міні-роботах планують зобов’язати сплачувати внески до пенсійного страхування. Чинні звільнення від обов’язкового страхування мають припинити дію наприкінці 2027 року, але учнів віком до 21 року хочуть звільнити від цього обов’язку. Вік для переходу на часткову зайнятість перед пенсією планують підвищити з 55 до 58 років, а модель із періодом роботи та подальшим звільненням від роботи — скасувати з перехідним періодом до початку 2030 року.

Також реформа передбачає запровадження з 2028 року додаткового внеску на капітальну пенсію, який порівну сплачуватимуть роботодавці та працівники. Кошти планують інвестувати на фондовому ринку за зразком шведської моделі. Додатковий внесок має щороку зростати на 0,5 відсоткового пункту та сягнути 2 відсоткових пунктів у 2031 році.

Крім того, з 2030 року пропонують запровадити обов’язкове пенсійне страхування для нових самозайнятих осіб. Воно також має стати обов’язковим для членів правління акціонерних товариств, а для депутатів Бундестагу — з наступного скликання парламенту. Проєкт є робочою версією: спірні положення ще мають узгодити канцелярія, Міністерство фінансів і Міністерство праці та соціальних справ.

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