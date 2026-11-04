Міністр Шанмугам відкинув заклик порушити тему поселень — Channel NewsAsia

У парламенті Сінгапуру старший міністр К. Шанмугам відкинув пропозицію депутата опозиційної Робітничої партії Фадлі Фавзі порушити питання ізраїльських поселень і насильства з боку поселенців на Західному березі Йордану під час зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ з ізраїльськими посадовцями. Як повідомляє Channel NewsAsia, Шанмугам назвав такий підхід абсурдним і безпрецедентним.

Позиція уряду

Шанмугам, який також обіймає посади координуючого міністра з питань національної безпеки та внутрішніх справ, заявив, що Сінгапур не може будувати міжнародні відносини за принципом, за яким кожне міністерство порушує питання міжнародного права на кожній зустрічі з іноземними колегами.

За його словами, загальну позицію Сінгапуру щодо інших держав, а також формат і доцільність зустрічей визначають Міністерство закордонних справ і кабінет міністрів. Водночас окремі відомства займаються питаннями, що безпосередньо належать до їхньої компетенції. Шанмугам додав, що для Сінгапуру як малої держави важливе дотримання міжнародного права, однак це не означає потреби повторювати позицію країни на кожній зустрічі.

Аргументи депутата

18-хвилинна дискусія стала продовженням парламентського запиту Фавзі від 7 жовтня щодо зустрічі сінгапурських та ізраїльських посадовців. Депутат, зокрема, запитував, чи обговорювали сторони проблему поселень і насильства проти палестинського цивільного населення на Західному березі Йордану, чи просив Сінгапур зберегти переговори конфіденційними та чому щодо публікації Haaretz не видали розпорядження про виправлення.

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Фавзі заявив, що під час цієї зустрічі було б доречно підтвердити позицію Сінгапуру, за якою ізраїльські поселення на Західному березі Йордану є незаконними за міжнародним правом, а насильство з боку поселенців викликає глибоке занепокоєння. Він наголосив, що такі питання слід порушувати лише тоді, коли вони є релевантними та відповідають інтересам країни, і заперечив, що пропонував піднімати всі двосторонні або зовнішньополітичні теми на кожній зустрічі.

Суперечка щодо візиту

Запит Фавзі був пов’язаний із повідомленням ізраїльської газети Haaretz від 7 вересня про нібито таємний візит до Сінгапуру делегації за участю представників Пенітенціарної служби Ізраїлю та Міністерства національної безпеки. Видання також стверджувало, що сторони обговорювали смертну кару, однак Міністерство внутрішніх справ Сінгапуру це заперечило.

Шанмугам також звинуватив Фавзі у спробі подати уряд як безпринципний і надто м’який щодо Ізраїлю та розглядати міжнародні відносини через призму раси й релігії. Депутат відкинув таку характеристику, заявивши, що його позиція стосується послідовного, неупередженого й об’єктивного дотримання Сінгапуром міжнародного права.

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