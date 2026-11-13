Міністр торгівлі США Латнік погодився свідчити в Сенаті — The Hill

Міністр торгівлі США Говард Латнік погодився добровільно виступити перед Комітетом Сенату з банківських питань на тлі двопартійного занепокоєння щодо контролю за експортом американських чипів. Про це повідомляє The Hill з посиланням на речницю міністерства Крістен Айхемер.

Голова комітету, сенатор-республіканець Тім Скотт, надіслав Латніку та колишньому генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу листи з проханням виступити перед комітетом на початку грудня. За словами Скотта, свідчення міністра важливі для нагляду за видачею та виконанням правил експортного контролю, з огляду на інтереси національної безпеки й економіки США.

Питання щодо контролю за чипами

Латнік опинився під увагою законодавців після повідомлень про застосування Міністерством торгівлі США експортних обмежень щодо чипів Nvidia. За даними кількох медіа, відомство торік призупинило розслідування щодо сінгапурської компанії Megaspeed, яку підозрювали у сприянні контрабанді чипів Nvidia до Китаю.

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У публікаціях також ішлося, що це розслідування могли передати Міністерству юстиції США, однак ані Міністерство торгівлі, ані Мін'юст цього не підтвердили. Axios раніше повідомив, що Латнік затримав надання дозволу, погодженого президентом Дональдом Трампом та керівниками інших відомств, на заходи проти компаній, які підозрювали у перенаправленні чипів Nvidia до Китаю.

Реакція сенаторів

Сенатор-республіканець Джим Бенкс, який входить до Комітету з банківських питань, закликав Латніка виступити перед Конгресом. Він заявив Fox News, що, на його думку, міністр, імовірно, скористався прогалинами в правилах, які дали змогу здійснювати деякі продажі чипів попри вказівки Трампа.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен також заявила, що Латнік і заступник міністра торгівлі Джеффрі Кесслер мають пояснити, чому не закрили прогалини в експортному контролі. Кесслер очолює Бюро промисловості та безпеки, відповідальне за нагляд за експортними обмеженнями США.

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