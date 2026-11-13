Міністр транспорту Більґер планує запровадити Monocam по всій Німеччині — Tagesschau

Міністр транспорту Німеччини Штеффен Більґер планує запровадити по всій країні камери Monocam високої роздільної здатності для виявлення водіїв, які користуються телефоном за кермом. Наразі такі пристрої застосовують лише у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, повідомляє Tagesschau.

Міністерство транспорту хоче створити єдину правову основу для використання Monocam у законі про дорожній рух. Перший законопроєкт планують представити на початку 2027 року. Більґер обґрунтовує ініціативу тим, що щороку через відволікання уваги, зокрема через мобільні телефони, стається понад тисяча ДТП.

Як працюють камери Monocam

Поліція встановлює мобільні камери переважно на автобанних мостах. Пристрій знімає транспортні засоби згори під кутом та виявляє можливі порушення заборони на користування телефоном за кермом. Програмне забезпечення порівнює зображення приблизно з 20 тисячами фотографій, що демонструють типові рухи з телефоном.

Остаточне рішення про наявність порушення ухвалюють поліцейські після перегляду запису. Зазвичай за користування телефоном за кермом передбачено штраф у 100 євро та один штрафний бал у Фленсбурзі. Штраф може сягати 200 євро, також можливе позбавлення права керування автомобілем на один місяць.

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Результати в Рейнланд-Пфальці

Рейнланд-Пфальц придбала п'ять камер Monocam за 200 тисяч євро. Під час тестування у 2022 році використання телефонів водіями під час контролю скоротилося на 70%. Звичайне застосування системи поліція розпочала приблизно рік тому.

Від початку 2026 року камери виявили в землі близько 1 400 порушень. У поліції Майнца повідомили, що від початку використання Monocam у серпні в середньому виявляють до шести випадків користування телефоном за годину.

Питання захисту приватності

Використання Monocam критикують фахівці із захисту даних, оскільки камери спочатку знімають усіх водіїв, які проїжджають повз. Уповноважений із захисту даних Рейнланд-Пфальцу Дітер Куґельманн наголосив, що знімки та дані непричетних водіїв мають негайно видалятися. За словами представника поліції Майнца Тіло Гінка, дані водіїв без підозри на порушення одразу видаляють.

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