Міністр транспорту Більгер захистив знижку на пальне в Німеччині — Tagesschau

У Німеччині федеральний міністр транспорту Штеффен Більгер захистив запроваджену в жовтні податкову знижку на пальне, заявивши, що вона була необхідною для полегшення витрат автомобілістів. Про це він сказав у телевізійному форматі ARD-Arena, повідомляє Tagesschau.

За словами політика від ХДС, багато людей, особливо в сільській місцевості, залежать від автомобілів, а ціни на заправках залишалися високими впродовж багатьох місяців. Від початку жовтня і до кінця року держава стягує приблизно на 17 центів менше податків із кожного літра пального. Раніше подібну знижку вже запроваджували навесні після стрибка цін, пов’язаного з конфліктом навколо Ірану.

Ціна Deutschlandticket зросте

Екологічні організації розкритикували повторне запровадження знижки на пальне, зокрема через майбутнє подорожчання квитка Deutschlandticket для місцевого та регіонального транспорту. Більгер назвав цей квиток привабливою пропозицією навіть після зростання вартості.

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Із січня 2027 року підписка на Deutschlandticket коштуватиме 66,80 євро замість 63 євро. Її ціну вперше визначили за формулою, що враховує статистичні дані про витрати перевізників, зокрема на персонал та енергію. Федеральна влада та землі щороку виділяють по 1,5 млрд євро, адже дешевший квиток зменшує доходи транспортних компаній порівняно з регіональними абонементами.

Проти загального ліміту швидкості

Міністр також виступив проти запровадження загального ліміту швидкості на німецьких автобанах. Він заявив, що обмеження немає приблизно на 70% автобанів і лише на 4% усіх доріг країни, водночас багато водіїв уже їздять повільніше, користуються круїз-контролем і намагаються заощаджувати пальне. На його думку, вплив загального ліміту на скорочення викидів CO2 переоцінюють.

Більгер вважає, що ефективнішим рішенням є системи, які коригують дозволену швидкість залежно від інтенсивності руху, погоди та заторів. Партія Зелених цього року знову запропонувала встановити обмеження на рівні 130 км/год, а екологічні організації наголошують, що такий крок може підвищити безпеку та скоротити викиди CO2.

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