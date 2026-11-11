Міністр транспорту Єгипту визнав помилки після аварії — The National

Міністр транспорту Єгипту Камель ель-Вазір визнав недоліки в роботі залізничної мережі після зіткнення поїздів в Ель-Айяті. Унаслідок аварії загинули семеро людей, ще 125 дістали поранення. Про це повідомляє The National.

Під час слухань у парламентському комітеті з транспорту, що тривали близько шести годин, міністр заявив, що безпека пасажирів є його відповідальністю. За словами ель-Вазіра, влада визнає наявність помилок і прагне запобігати аваріям або зменшувати їхню кількість.

Версія прокуратури

За даними прокуратури, технічна перевірка встановила, що машиніст одного з поїздів вимкнув систему автоматичного контролю руху ATC, перш ніж потяг врізався в задню частину поїзда Каїр—Асуан, який зупинився на тій самій колії. Система має знижувати швидкість або зупиняти поїзд у разі проїзду на заборонний сигнал чи перевищення встановленої швидкості.

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Машиніст загинув у катастрофі. Прокуратура також затримала чергового на станції Ель-Ракка, який, за її даними, визнав, що не контролював сигнальну панель і вносив зміни до журналу сигналів, щоб приховати недбалість. Помічника машиніста також утримують для допиту.

Перевірка систем безпеки

Генеральний прокурор доручив комісії професорів інженерних спеціальностей Каїрського університету перевірити системи безпеки, сигналізації та технічного обслуговування залізниці. Комісія також має оцінити, чи зменшили модернізації кількість аварій, і проаналізувати попередні інциденти на предмет повторюваних причин.

Ель-Вазір заявив, що вимкнення ATC нині карається звільненням, і сказав, що не знає, чому систему відключили перед аварією. Він також повідомив, що перед відправленням поїзда 21 працівник погодив результати перевірок безпеки. Частина депутатів вимагала відставки міністра, тоді як інші закликали дочекатися результатів розслідування.

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