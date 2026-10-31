У Кенії ділянку траси Ріроні—Найваша планують відкрити для автомобілістів у грудні замість кінця жовтня. Про новий термін після інспекції будівельних робіт у Найваші повідомив міністр транспорту Девіс Чірчір, передає Nation Kenya.

Роботи тривають

Відрізок траси Ріроні—Мау-Самміт планували відкрити до 31 жовтня. Ще 10 вересня Чірчір заявляв, що ділянку Ріроні—Найваша завершать приблизно за півтора місяця.

Перевірка Nation Kenya у п'ятницю показала, що будівництво ще тривало. Робітники споруджували опори для розв'язки в Найваші, а окремі частини дороги залишалися без асфальту. Автомобілі рухалися трасою під час робіт, а на недобудованих відрізках виникали затори.

За словами міністра, підрядник майже завершив земляні роботи та невдовзі має розпочати укладання асфальту.

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Будівництво коридору

Проєкт реалізують у форматі державно-приватного партнерства консорціумом China Road and Bridge Corporation та Національного фонду соціального забезпечення Кенії. Президент Вільям Руто офіційно запустив його 28 листопада 2025 року.

Перша ділянка охоплює близько 138 км: 81-кілометрову дорогу Ріроні—Гілгіл і приблизно 57 км маршруту Ріроні—Май-Махіу—Найваша. Другу ділянку завдовжки близько 94 км між Гілгілом, Накуру та Мау-Саммітом будує Shandong Road and Bridge International. Обидві ділянки є частиною коридору Ріроні—Накуру—Мау-Самміт, важливого для перевезень між Найробі та західною частиною Кенії.

Чірчір також попередив, що ремонт великих доріг у країні може сповільнитися через гостру нестачу бітуму. Він пов'язав дефіцит із конфліктами на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки й заявив, що за останні шість місяців вартість бітуму зросла з 90 до 220 шилінгів за кілограм.

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