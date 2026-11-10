Міністр транспорту Малайзії Лок оголосив про негайну відставку — Channel NewsAsia

У Малайзії міністр транспорту та лідер Демократичної партії дії Ентоні Лок оголосив, що його відставка набуває чинності негайно. Це сталося після рішення Високого суду Куала-Лумпура дозволити колишньому прем’єр-міністру Наджибу Разаку відбувати призначене покарання під домашнім арештом, повідомляє Channel NewsAsia.

Позиція міністра

Лок заявив, що рішення про негайну відставку відповідає позиції, яку він пояснював раніше. Минулої п’ятниці він повідомив, що залишить посаду, коли Наджиб Разак розпочне відбувати покарання під домашнім арештом.

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Протест проти помилування

У вересні Лок уперше оголосив про намір піти у відставку на знак протесту проти умовного королівського помилування, наданого Наджибу Разаку. Згодом він повідомив, що прем’єр-міністр Анвар Ібрагім попросив його тимчасово залишитися на посаді.

Демократична партія дії, яку очолює Лок, входить до правлячої коаліції «Пакатан Харапан» разом із Партією народної справедливості Анвара Ібрагіма. Раніше Лок наголошував, що його відставка є рішенням партії, покликаним висловити незгоду з умовним королівським помилуванням.

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