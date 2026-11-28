Міністр транспорту Німеччини Штеффен Більгер допустив можливість скорочення кількості залізничних сполучень для підвищення пунктуальності Deutsche Bahn. Як повідомляє Der Spiegel, міністр назвав такий крок крайнім заходом для розвантаження перевантажених залізничних вузлів.

Скорочення як крайній захід

Більгер заявив виданням Neue Pressegesellschaft, що замовники перевезень можуть прибрати окремі поїзди з мережі, аби розвантажити вузли та поліпшити пунктуальність. Водночас він наголосив, що цей варіант можуть розглядати лише після того, як буде вичерпано всі інші заходи.

За словами міністра, залізнична мережа перевантажена в багатьох місцях, а особливо гостро проблема проявляється у ключових транспортних вузлах. Саме це, за його оцінкою, спричиняє затримки поїздів.

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Комісія готує пропозиції

Наприкінці жовтня Deutsche Bahn оголосила про створення незалежної експертної комісії. Вона має підготувати пропозиції щодо надійнішої роботи залізниці та оцінити, чи може скорочення кількості поїздів поліпшити пунктуальність. Комісія має представити результати своєї роботи на початку наступного року.

Колишній уповноважений федерального уряду з питань залізниці та член комісії Енак Ферлеманн раніше навів можливий приклад: між Берліном і Гамбургом поїзд далекого сполучення міг би курсувати щогодини, а не двічі на годину. За даними Deutsche Bahn, за останні десять років затримки, спричинені перевантаженням колій, зросли на 150%.

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