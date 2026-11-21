Міністр транспорту Німеччини Штеффен Більгер закликав автомобільні концерни зберегти країну базою для розробок і виробництва. Він пов’язав це очікування з можливим послабленням правил ЄС щодо продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та гібридів після 2035 року, повідомляє Tagesschau.

Очікування від автоконцернів

Політик від ХДС заявив газеті Neue Osnabrücker Zeitung, що Німеччина має залишатися основною базою для розробок і виробництва автомобілів. За його словами, після політичних кроків щодо скасування заборони на автомобілі з ДВЗ у Європі він очікує від галузі чіткого зобов’язання щодо виробничого майданчика в Німеччині.

Більгер зазначив, що нинішня тенденція є протилежною: німецький автопром скорочує десятки тисяч робочих місць, а компанії розглядають закриття заводів. Виробники, зокрема Volkswagen і Mercedes, пояснюють інвестиції за кордоном, серед іншого, високою вартістю виробництва в Німеччині.

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Можливі правила після 2035 року

Міністр сказав, що розуміє причини закордонних інвестицій, але наголосив на значенні марки Made in Germany для автомобілів. На його думку, федеральна влада має знизити навантаження на бізнес, пов’язане з витратами на працю, енергію та бюрократією.

Запропоноване послаблення могло б дозволити автокомпаніям продавати нові автомобілі з ДВЗ і гібриди після 2035 року без штрафних виплат. Остаточне рішення на рівні ЄС, за даними видання, очікується у грудні.

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