Міністр транспорту Перу заперечив дефіцит пального в Укаялі — The Rio Times

Міністр транспорту і комунікацій Перу Хосе Тангєрліні заявив, що в амазонському регіоні Укаялі, зокрема в Пукальпі та її аеропорту, немає дефіциту пального. Посадовець заперечив повідомлення про його нестачу після того, як селевий потік перекрив головну дорогу до міста. Про це повідомляє The Rio Times.

Зсув на трасі Федеріко Басадре

Селевий потік, який у Перу називають «уаїко», зійшов 1 листопада 2026 року поблизу Санта-Роси в провінції Падре-Абад регіону Укаялі. За даними Міністерства транспорту і комунікацій, він пошкодив близько 140 метрів траси Федеріко Басадре.

Ця дорога є головним автомобільним сполученням між Андами та Пукальпою — містом на річці Укаялі. Національне дорожнє агентство Provías Nacional направило для розчищення ґрунту й каміння техніку з Тінго-Марії та інших пунктів. Протягом двох днів перед відновленням руху дорогою пропускали легкі транспортні засоби, переважно мототаксі.

7 листопада рух для вантажного й легкового транспорту, а також пасажирських перевезень відновили в контрольованому режимі. Влада не повідомила, скільки триватимуть ці обмеження та коли трасу відкриють без них.

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Постачання пального й робота аеропортів

Тангєрліні визнав, що через перекриття траси доставляти пальне було складніше. За його словами, автоцистерни використовували альтернативний маршрут, який займав більше часу, але продовжували доправляти пальне до Пукальпи, зокрема до аеропорту.

Заява прозвучала напередодні візиту Папи Римського Лева XIV до Перу. Міністерство повідомило, що 15 листопада комерційні рейси в аеропорту Куско мають призупинити приблизно з 7:00 до 15:00 за місцевим часом, а в Пукальпі — приблизно з 12:00 до 21:00. Аеропорти обох міст, за інформацією відомства, працюватимуть цілодобово 14 та 16 листопада.

Публічних даних про обсяги запасів пального в Пукальпі та її аеропорту немає. У джерелі також зазначено, що в попередніх повідомленнях про час обмежень для рейсів були незначні розбіжності.

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