Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що Іран і підтримувані Тегераном суб’єкти від початку війни в лютому здійснювали кібератаки проти критичної інфраструктури Сполучених Штатів. Про це він повідомив у письмових свідченнях, поданих Комітету Палати представників США з внутрішньої безпеки перед слуханнями, повідомляє Jerusalem Post.

Цілі кіберактивності

За словами Маллінa, іранська кібернетична активність посилилася після початку конфлікту. Він назвав серед потенційних цілей транспорт, охорону здоров’я, водопостачання, енергетику та фінансові послуги.

Міністр зазначив, що попередні інциденти здебільшого спричиняли обмежені локальні збої, пов’язані з недостатньо захищеними промисловими системами управління. Водночас він попередив, що вразливості критичної інфраструктури можуть мати серйозніші наслідки.

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Зв’язку з останніми збоями немає

Маллін не пов’язав Іран із нещодавніми масштабними технічними збоями у США. Серед них — несправність системи управління повітряним рухом Федерального авіаційного управління, через яку в країні призупинили вильоти та було порушено тисячі рейсів. Також перебої зафіксували в системах онлайн-банкінгу кількох великих американських банків і внутрішній мережі зв’язку Агентства національної безпеки.

Державний секретар і радник президента США з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що країна «не перебуває під системною атакою». За його словами, влада не виявила доказів зв’язку цих інцидентів із кіберзлочинцями, іноземними урядами чи іншими зловмисниками.

Представники Білого дому пов’язали збої з труднощами модернізації застарілої технологічної інфраструктури, зокрема з оновленнями програмного та апаратного забезпечення. Адміністрація США наголошує, що доказів причетності Ірану до останніх технічних збоїв немає.

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