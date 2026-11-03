В Австралії міністр у справах аборигенів штату Західна Австралія Дон Панч заявив, що не несе прямої відповідальності за захист уразливих дітей з корінних народів у регіоні Пілбара. Водночас він підтвердив намір відвідати Саут-Гедленд після критики з боку місцевих старійшин, мешканців та опозиції, повідомляє ABC News.

Позиція міністра

Панч наголосив, що його портфель не передбачає безпосередньої відповідальності за житло, охорону здоров’я чи захист дітей. За його словами, питання, що стосуються корінного населення, є колективною відповідальністю уряду та кабінету міністрів штату, а конкретними справами мають займатися профільні міністри.

Міністр послався на кілька візитів міністерки захисту дітей Джессіки Стойковскі до регіону та заявив, що вона вжила позитивних заходів. Панч також відкинув можливість залишити кабінет міністрів або парламент.

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Критика громади та опозиції

Старійшина народів ньямал і пітджікарлі Доріс Ітон не погодилася з аргументами міністра щодо його попередньої відмови приїхати без окремого запрошення від старійшин. Вона заявила, що проблеми з дітьми в місті належать до сфери його портфеля у справах аборигенів. Старійшина народу каріярра Пет Мейсон також закликала Панча відвідати громаду та зайнятися питаннями, що стосуються дітей.

Лідер опозиції Західної Австралії Базіл Земпілас повторив вимогу звільнити Панча з посади, звинувативши його в неналежному реагуванні на кризу захисту дітей на півночі штату. Панч у відповідь заявив, що опозиція використовує чутливу тему для політичної вигоди, і додав, що має підтримку прем’єра Західної Австралії Роджера Кука та ширшої громади корінних народів.

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