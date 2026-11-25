У США міністра торгівлі Говарда Латніка звинуватили в тимчасовому переведенні спеціальних агентів Бюро промисловості та безпеки (BIS) до його особистої охорони. Як повідомляє The Independent з посиланням на The Atlantic, одночасно до цієї роботи могли залучати від трьох до чотирьох агентів.

Агенти експортного контролю

За даними The Atlantic, на початку роботи на посаді Латнік зіпсував відносини з охоронцями, яких спершу призначили для його захисту. Після цього для заміни залучили працівників BIS.

Основне завдання цих агентів — забезпечення експортного контролю та недопущення потрапляння американських технологій до неналежних отримувачів. У BIS працюють приблизно 200 спеціальних агентів, розподілених між десятьма польовими офісами у США. Вони мають право носити зброю та здійснювати арешти, однак не проходили підготовки для охорони членів уряду чи інших високопосадовців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Один із чинних посадовців сказав The Atlantic, що агенти є професійними слідчими, а не фахівцями з особистої охорони. Колишній посадовець назвав неналежним їхнє залучення до охорони міністра, організації його поїздок і забезпечення безпеки на його об’єктах у Нью-Йорку, Вашингтоні та Флориді.

Позиція Міністерства торгівлі

Представник Міністерства торгівлі США повідомив The Atlantic, що переведення агентів було тимчасовим. За його словами, деяких працівників тимчасово залучили для посилення охорони в період, коли міністр стикався з найвищим рівнем достовірних загроз в історії відомства.

У квітні Латнік просив підкомітет Палати представників з питань асигнувань додаткове фінансування для розширення штату співробітників BIS, які займаються правозастосуванням. Водночас він не згадував про переведення агентів до охорони. Влітку Офіс генерального інспектора Міністерства торгівлі дійшов висновку, що BIS за керівництва Латніка недостатньо ефективно перешкоджало постачанню американських товарів до Китаю, Гонконгу, Білорусі та Росії.

Читай нас у