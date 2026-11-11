Міністри G7 домовилися уникнути вакууму безпеки в Лівані — Asharq Al-Awsat

Міністри закордонних справ країн G7 на зустрічі в Парижі, Франція, погодилися, що після завершення мандата Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) необхідно не допустити вакууму безпеки. Вони також підтримали потребу якнайшвидше сформувати нову безпекову архітектуру, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Мандат UNIFIL завершується наприкінці року

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після переговорів заявив, що прориву в питанні заміни місії поки немає. UNIFIL працює в Лівані з 1978 року та налічує близько 7 500 представників персоналу майже з 50 країн.

Рада Безпеки ООН торік, за даними видання, під тиском США проголосувала за завершення мандата UNIFIL 31 грудня 2026 року. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас у жовтні заявляла, що Євросоюз підтримує мандат ООН для миротворчої місії на півдні Лівану.

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Варіанти нової безпекової системи

У підсумковому комюніке міністри G7 наголосили на необхідності створити надійну, авторитетну й довготривалу систему безпеки на підтримку Збройних сил Лівану. Барро висловив сподівання на досягнення консенсусу. За його словами, широко поділяють цілі щодо виведення ізраїльських військ із півдня Лівану, роззброєння угруповання «Хезболла» та відновлення сильної ліванської держави з монополією на застосування сили.

Ізраїль утримує війська у смузі вздовж кордону, яку називає зоною безпеки; вона простягається приблизно на 10 кілометрів углиб Лівану. Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що замість UNIFIL може діяти не військова, а цивільна місія з механізмом перевірки виконання сторонами зобов'язань за чинними домовленостями.

За словами неназваного європейського дипломата, серед варіантів розглядають перехідний механізм із використанням сил UNIFIL. Водночас для цього може знадобитися нова резолюція Ради Безпеки ООН, яка може зіткнутися з американським вето. Європейські країни також просувають ідею міжнародної військової коаліції для підтримки ліванської армії в роззброєнні «Хезболли», однак Італія вагається щодо участі, зокрема через витрати на місію.

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