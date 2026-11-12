Міністри трьох країн Сахелю розпочали перегляд спільної дорожньої карти — The Rio Times

Міністри Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру 11 листопада 2026 року розпочали в Уагадугу, столиці Буркіна-Фасо, дводенне засідання Ради міністрів Конфедерації держав Сахелю (AES). Вони перевіряють виконання дорожньої карти другого року роботи об’єднання, яка охоплює оборону й безпеку, дипломатію та розвиток.

Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на МЗС Буркіна-Фасо. Засідання триває 11 і 12 листопада та має підготувати рекомендації для наступної сесії Колегії глав держав конфедерації. Дорожню карту міністри затвердили 26 лютого 2026 року в Уагадугу.

Оборона і безпека

Церемонію відкриття очолив державний міністр війни та патріотичної оборони Буркіна-Фасо генерал Селестен Сімпоре. За даними комунікаційного офісу зовнішньополітичного відомства країни, у зустрічі беруть участь делегації Малі й Нігеру, а також експерти з трьох держав.

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Сімпоре закликав посилити співпрацю між арміями трьох країн, зокрема гармонізувати інструменти та зміцнювати стратегічну автономію. Він також заявив, що армії, об’єднані у спільні сили конфедерації, демонструють стійкість у боротьбі з терористичними угрупованнями.

Наступна зустріч лідерів

У дипломатичній сфері Сімпоре заявив, що три держави виступають на міжнародній арені єдиним голосом. Говорячи про розвиток, він назвав об’єднання економік і спрощення торгівлі важливими чинниками для створення перспектив для молоді.

Рекомендації міністрів мають передати лідерам трьох країн — Ассімі Гоїті в Малі, Абдурахману Тіані в Нігері та Ібрагіму Траоре в Буркіна-Фасо, який головує в AES. На час публікації результати засідання не оприлюднювали, а дату наступної сесії Колегії глав держав не оголошували.

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