Мін’юст Британії перевіряє можливе порушення Брендом тюремних правил — The Guardian

Міністерство юстиції Великої Британії розпочало перевірку щодо можливого порушення тюремних правил коміком Расселом Брендом. Підставою стала заява з ув'язнення, яку його дружина Лора Бренд зачитала у відео на їхньому YouTube-каналі. У ній Бренд заперечив провину у злочинах, за які його ув'язнили, повідомляє The Guardian.

Перевірка тюремних правил

За даними видання, ув'язненого можуть визнати таким, що порушив правила, якщо він передав коментарі члену сім'ї, знаючи, що їх опублікують. Перевірка також може стосуватися потреби оновити чинні норми, аби не допустити поширення коментарів ув'язнених через YouTube-канали, які можуть отримувати дохід від реклами або спонсорства.

Речник прем'єр-міністра назвав оприлюднене звернення обурливим і заявив, що справу терміново розслідують. За його словами, ув'язненим суворо заборонено робити заяви, здатні завдати страждань потерпілим, а контакти зі ЗМІ дозволені лише у виняткових випадках. Він також наголосив, що ув'язнені не можуть обходити ці обмеження, передаючи свої коментарі для публікації іншим людям.

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Вирок і переведення

51-річний Бренд відбуває покарання строком 10 років і шість місяців. 5 листопада суд Саутварк визнав його винним в одному епізоді зґвалтування та трьох сексуальних нападах.

У своєму повідомленні Бренд заявив, що його перевели з в'язниці категорії B Вондсворт на південному заході Лондона до в'язниці категорії C Літтлгей у Кембриджширі. Цей заклад призначений для чоловіків, засуджених за сексуальні злочини.

Згідно з офіційними правилами, ув'язнений має подати формальну заяву через начальника в'язниці, якщо хоче контактувати зі ЗМІ. Міністр закордонних справ Ед Мілібенд, коментуючи відео, заявив, що Бренд не висловив каяття чи співчуття потерпілим.

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