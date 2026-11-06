Мінюст Росії визнав дві опозиційні партії іноземними агентами — The Moscow Times

У Росії Міністерство юстиції держави-агресора внесло до реєстру «іноземних агентів» опозиційні об’єднання Peaceful Russia та Rassvet. За твердженням відомства, їх внесли до списку через нібито поширення неправдивої інформації про владу та дискредитацію виборчої системи країни, повідомляє The Moscow Times.

Реакція об’єднань

Peaceful Russia заснувала цього року група опозиціонерів у вигнанні на чолі з колишнім депутатом муніципальної ради Москви та політичним в’язнем Іллею Яшиним. Метою об’єднання є консолідація розрізненого антивоєнного руху та майбутній виклик правлінню президента рф Владіміра Путіна.

Яшин заявив, що його партія відмовляється визнавати рішення Мінюсту, і назвав Путіна та його адміністрацію «іноземними агентами». За його словами, під прикриттям «фальшивого патріотизму» влада служить інтересам Китаю та перетворює країну на його ресурсний придаток.

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Rassvet, заснована Катериною Дунцовою, яка претендувала на участь у президентських виборах 2024 року, заперечила звинувачення в отриманні іноземного фінансування. В об’єднанні також заявили, що рішення Мінюсту є незаконним і підтверджує курс влади на повну заборону опозиційної діяльності та опозиційних партій у Росії. Обидва об’єднання не мають офіційної реєстрації як політичні партії.

Нові прізвища у списках

Того ж дня Мінюст додав до переліку «іноземних агентів» феміністичну активістку й поетесу Галину Римбу, публіциста Бориса Грозовського, журналіста Марата Темірова, а також активістів Людмилу Гаріну та Нікіту Родкіна. До списку також потрапили Telegram-канал, присвячений окультній цілительці Світлані Ладі-Русь, та розслідувальне медіа Razoblacheno, яке звинуватили у закликах брати участь у несанкціонованих протестах.

Окремо відомство внесло 10 опозиційних діячів у вигнанні до нового переліку осіб, щодо яких застосовують тимчасові обмежувальні заходи. Серед них — журналісти Юрій Дудь і Олександр Невзоров, політики Леонід Волков і Дмитро Гудков. Цей реєстр Путін заснував у серпні, а перших 12 людей до нього внесли 23 жовтня. Правники називають потрапляння до списку формою «громадянської смерті», оскільки таким особам, зокрема, відмовляють у консульській підтримці в російських посольствах за кордоном і забороняють продавати майно в Росії.

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