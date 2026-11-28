У Росії Міністерство юстиції держави-агресора визнало ліве онлайн-медіа Rabkor так званим іноземним агентом. Видання заснував соціолог і теоретик марксизму Борис Кагарлицький, який публічно виступав проти вторгнення Москви в Україну та нині перебуває в ув’язненні.

Звинувачення міністерства

Як повідомляє The Moscow Times, російське міністерство звинуватило Rabkor у поширенні матеріалів, створених особами та організаціями зі статусом іноземних агентів або небажаних організацій. Відомство також заявило, що медіа співпрацювало з такими структурами й поширювало нібито неправдиві відомості про російську владу.

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Справа Кагарлицького та нові внесення

Самого Кагарлицького визнали іноземним агентом у травні 2022 року. Він відбуває п’ятирічний термін ув’язнення за обвинуваченням у виправданні тероризму у відео на YouTube про українську атаку на Кримський міст у тимчасово окупованому Росією українському Криму.

Разом із Rabkor статус так званих іноземних агентів отримали четверо активістів і медійників, які живуть за кордоном: чеченська правозахисниця Фатіма Газієва, чеченський опозиційний активіст і відеоблогер Муса Ломаєв, російсько-грузинський медіаменеджер та політичний аналітик Єгор Куроптєв, а також український журналіст Олексій Артюх. За даними видання, від 2012 року цей статус у Росії отримали сотні діячів культури, журналістів, підприємців, медіа й організацій.

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