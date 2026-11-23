Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію криптовалюти на суму понад $1,1 млрд, яку, за твердженням відомства, північнокорейські хакери ймовірно викрали з криптобіржі Binance минулого місяця. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Спроба повернути викрадені активи

У Мінюсті США заявили, що позов є частиною ширших зусиль американського уряду з допомоги Binance у поверненні понад $6 млрд викрадених активів. Від часу атаки Сполучені Штати сприяли замороженню, вилученню або поверненню більш як $2,9 млрд у криптовалюті з різних джерел.

Виконувач обов’язків головного заступника помічника генерального прокурора з питань національної безпеки М. Скотт Проктор заявив, що швидке подання позову після накладення обмежень на активи демонструє пріоритетність прав потерпілих для відомства.

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Атака на гаманці Binance

За даними американських правоохоронців, приблизно 29 жовтня з гаманців, контрольованих Binance, на кількох блокчейнах викрали криптовалюту приблизно на $6,3 млрд. У матеріалі це названо найбільшою крадіжкою цифрових активів за весь час.

ФБР і компанії, що аналізують блокчейн, пов’язали злам із хакерським угрупованням TraderTraitor, яке має зв’язки з КНДР. Пхеньян заперечив причетність до атаки. За інформацією слідства, зловмисники отримали доступ до систем Binance, націлившись на інженера-програміста через шкідливе завдання з програмування під час фальшивої співбесіди, після чого вивели Ethereum, Bitcoin та інші токени.

Binance тимчасово призупинила виведення коштів, пообіцяла покрити всі втрати клієнтів із резервних фондів і відновила виведення коштів клієнтами 1 листопада.

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