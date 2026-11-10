Міністерство юстиції США подало до федерального суду Північного округу Каліфорнії позов проти сервісу замовлення поїздок Lyft. Відомство звинувачує компанію та її водіїв у систематичних відмовах обслуговувати пасажирів з інвалідністю, зокрема людей, які користуються складними кріслами колісними, та пасажирів зі службовими тваринами.

Як повідомляє Engadget, Мінюст вважає такі дії порушенням розділу III Закону США про американців з інвалідністю 1990 року. Закон забороняє транспортним компаніям дискримінувати людей за ознакою інвалідності.

Звинувачення та вимоги

За твердженням Мінюсту, Lyft також стягував із пасажирів плату за скасування поїздки після того, як водії відмовляли їм у перевезенні. Відомство також заявило, що компанія не змінила свої правила та практики, щоб уникнути дискримінації таких пасажирів.

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Серед прикладів у позові — відмова пасажирам із порушеннями мобільності дозволити сісти на переднє сидіння автомобіля, коли це було необхідно. Мінюст просить стягнути 53 мільйони доларів компенсацій для пасажирів з інвалідністю, які подали скарги до Lyft або самого відомства, а також зобов’язати компанію навчати водіїв вимог Закону про американців з інвалідністю.

Позиція Lyft і попередня угода

Lyft заперечила звинувачення. У заяві для The New York Times компанія зазначила, що дискримінації не місце у спільноті Lyft, а її давні правила зобов’язують водіїв забезпечувати обслуговування пасажирів зі службовими тваринами або складними засобами мобільності. За порушення цих правил водіям, за словами компанії, загрожують серйозні наслідки, зокрема остаточне відключення від платформи.

У 2020 році Lyft уже уклала позасудову угоду з Мінюстом США за схожими звинуваченнями у порушенні закону. Тоді компанія погодилася виплатити компенсації та переглянути політику щодо перевезення пасажирів на кріслах колісних.

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