Мінюст США попросив відкликати позов щодо 20 тисяч бюлетенів у Каліфорнії — The Hill

У США Міністерство юстиції попросило відкликати позов проти Каліфорнії, у якому вимагало від виборчих органів штату відкласти приблизно 20 тисяч бюлетенів. Федеральний уряд стверджував, що ці бюлетені належали виборцям, які нібито не є громадянами США, повідомляє The Hill.

Суди раніше заблокували вимогу

Міністерство юстиції прагнуло не допустити підрахунку цих бюлетенів, доки не буде перевірено імміграційний статус виборців. Перед днем голосування федеральний суддя заблокував цю вимогу, а Верховний суд США в екстреному порядку не дозволив адміністрації Дональда Трампа змусити штат відкласти бюлетені.

Клопотання про відкликання позову подали після проміжних виборів у вівторок. За даними видання, республіканці втратили щонайменше сім місць у Сенаті та 42 місця в Палаті представників, тоді як результати частини перегонів ще залишалися невизначеними.

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Інші позови перед виборами

Позов у Каліфорнії був однією з кількох справ, ініційованих адміністрацією Трампа перед голосуванням. Зокрема, вона подала позов на Алясці, намагаючись заблокувати сертифікацію виборів у штаті в разі поразки сенатора-республіканця Дена Саллівана. Адміністрація заявляла, що присутність у бюлетені іншого кандидата, Деніела Дж. Саллівана-молодшого, могла заплутати виборців.

Суддя відхилив позов щодо Аляски до дня виборів, але адміністрація заявила про намір оскаржити рішення. Станом на п'ятницю Ден Салліван незначно поступався кандидатці від Демократичної партії Мері Пелтолі, а тисячі голосів ще не були підраховані.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США заявляло про майже 16 тисяч можливих негромадян у виборчих списках Невади, однак згодом зменшило оцінку до 185 осіб. Після перевірки посадовці штату встановили, що всі ідентифіковані люди є громадянами США. Голосування негромадян дозволене на окремих місцевих виборах, проте заборонене на федеральному рівні.

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