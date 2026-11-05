Міністерство юстиції США подало позов проти Пенсильванського державного університету Penn State, стверджуючи, що заклад дозволяв студентам без документів сплачувати за навчання за тарифом для резидентів штату. Відомство заявило, що така практика дискримінує громадян США, повідомляє The Hill.

Позиція Міністерства юстиції

Помічник генерального прокурора Бретт А. Шумейт із Цивільного підрозділу Мін'юсту заявив, що Конгрес не дозволяє штатам і державним установам надавати пільги щодо плати за навчання студентам без документів, якщо такі самі пільги не доступні всім громадянам США. За його словами, університет проігнорував цю вимогу, а відомство продовжить оскаржувати політики, які, на думку Мін'юсту, незаконно ставлять громадян США у невигідне становище.

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Умови Penn State

На сайті Penn State зазначено, що студенти без документів, незалежно від наявності статусу DACA, можуть отримати тариф для резидентів штату за умови відповідності вимогам щодо проживання. Зокрема, вони мають щонайменше чотири роки навчатися в акредитованій школі Пенсильванії та закінчити її або здобути сертифікат GED у штаті.

Мін'юст США за адміністрації Дональда Трампа подав 27 позовів, у яких оскаржує правила щодо внутрішньоштатної плати за навчання для студентів без документів у різних частинах країни. Шість таких справ у Техасі, Кентуккі, Оклахомі, Небрасці, Іллінойсі та Канзасі дали результати, сприятливі для адміністрації. Нью-Йорк і Каліфорнія протистоять зусиллям федеральної влади.

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