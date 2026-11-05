Мінʼюст США просить конфіскувати Gulfstream G550 після рейсу до Ірану — AeroTime

Міністерство юстиції США звернулося до федерального суду в Каліфорнії з проханням дозволити уряду конфіскувати бізнес-джет Gulfstream G550, зареєстрований у Китаї. Федеральні агенти вилучили літак в Анкориджі, штат Аляска, у травні 2026 року, більш ніж через рік після його повернення з Ірану, повідомляє AeroTime.

Рейс до Тегерана

У позові про цивільну конфіскацію, поданому 28 жовтня, йдеться про Gulfstream G550 2012 року випуску з реєстраційним номером B-8259. Літак зареєстрований на Deer Jet (Beijing) Co., Ltd. За даними американських прокурорів, 13 грудня 2024 року джет вилетів із Пекіна до Тегерана та повернувся до Китаю 19 грудня.

Прокуратура стверджує, що літак провів в Ірані шість днів. На той момент генеральна ліцензія Міністерства фінансів США дозволяла окремим цивільним літакам, зареєстрованим за кордоном, перебувати в Ірані до 72 годин за умови дотримання інших вимог. За версією прокурорів, Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США не надавало B-8259 дозволу на довше перебування.

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Позиція американської влади

Прокурори також заявляють, що для перельоту з Китаю до Ірану був потрібен дозвіл США. Оскільки Gulfstream G550 побудували у Сполучених Штатах, цей рейс вважають реекспортом відповідно до американських правил експортного контролю. Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, за твердженням прокурорів, не видавало ліцензії на цей переліт.

Літак вилучили за судовим ордером після приземлення в Анкориджі 24 травня 2026 року. На момент подання позову джет перебував під контролем ФБР у штаті Вірджинія. Міністерство юстиції просить надати можливість усім особам, які претендують на літак, оскаржити конфіскацію. Якщо суд підтримає вимогу уряду США, літак можуть продати або залишити для офіційного використання.

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