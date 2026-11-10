Міністерство юстиції США розслідує сінгапурську компанію Megaspeed через підозри у порушенні експортних обмежень та можливому незаконному перенаправленні високопродуктивних чипів Nvidia до Китаю. Компанія заперечує порушення й заявляє, що діє відповідно до вимог експортного контролю, повідомляє Deutsche Welle.

Розслідування у США та Сінгапурі

Розслідування уряд США розпочав у 2024 році. Спочатку Megaspeed перевіряло Міністерство торгівлі США, а згодом справу перебрало Міністерство юстиції. У грудні 2025 року Bloomberg повідомляв, що Megaspeed стала найбільшим покупцем продукції Nvidia у Південно-Східній Азії; американська влада також перевіряла структуру власності компанії та можливе переправлення чипів до КНР.

Того ж місяця поліція Сінгапуру відкрила окреме розслідування щодо можливого порушення місцевих законів, не уточнюючи, яких саме. За інформацією DW, обидва розслідування вважають такими, що тривають.

23 грудня 2025 року Megaspeed заявила, що немає доказів незаконного переміщення чипів чи іншої протиправної діяльності. Компанія також повідомила, що дотримується всіх застосовних правил експортного контролю.

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Послуги для технологічних компаній

Megaspeed позиціонує себе як хмарний партнер Nvidia та заявляє, що надає обчислювальні послуги на базі всієї лінійки графічних процесорів компанії, зокрема системи GB200 NVL72. Такі компанії, які називають «неохмарами», закуповують чипи й обчислювальні потужності, а потім здають їх в оренду клієнтам через дата-центри.

Компанія управляє доступом до дата-центрів для великих китайських технологічних фірм, зокрема Alibaba. Financial Times повідомляла, що Alibaba через дочірні структури надала Megaspeed позику в червні 2024 року та залишається її найбільшим клієнтом.

У грудні 2025 року Nvidia заявила, що її внутрішня перевірка Megaspeed не виявила доказів перенаправлення чипів. Компанія також зазначала, що Megaspeed повністю належить і управляється за межами Китаю та не має китайських акціонерів.

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