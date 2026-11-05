Мін’юст США розслідує витік проєкту рішення про право на аборти — Anadolu Agency

У США, за даними Anadolu Agency, яке посилається на Fox News, Міністерство юстиції відкрило кримінальне розслідування витоку проєкту рішення Верховного суду 2022 року у справі, остаточне рішення в якій припинило дію загальнонаціонального конституційного права на аборти.

Розслідування веде офіс у Вашингтоні

За інформацією джерел Fox News, обізнаних зі справою, розслідування очолює вашингтонський офіс прокурорки США Жанін Пірро. Міністерство юстиції не прокоментувало повідомлення про провадження.

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Витік проєкту рішення

Politico опублікувало проєкт висновку в травні 2022 року — до того, як Верховний суд ухвалив офіційне рішення наступного місяця. У документі йшлося про скасування прецедентного рішення у справі Roe v. Wade 1973 року. Публікація конфіденційного документа привернула значну увагу в США.

Після витоку голова Верховного суду Джон Робертс розпорядився провести внутрішнє розслідування. Воно завершилося без встановлення особи, відповідальної за витік. Нове розслідування Міністерства юстиції означає, що витік розглядають як можливий злочин.

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