Міністерство юстиції США відкликало апеляцію у справі, в якій вимагало від Каліфорнії вилучити зі списків виборців людей, яких відомство вважало негромадянами країни. Як повідомляє The Independent, відповідний короткий судовий документ федеральне відомство подало у вівторок.

Раніше суд заблокував вимогу уряду щодо бюлетенів, надісланих більш ніж 20 тисячам осіб, яких Мін'юст вважав негромадянами США. Представники Каліфорнії заявляли, що список відомства містив численні помилки та міг позбавити права голосу тисячі виборців, які мають право брати участь у голосуванні. Верховний суд США відмовився розглядати цю справу за день до виборів.

Суперечка у штаті Вашингтон

Міністерство юстиції також формально не завершило позов у штаті Вашингтон. Водночас федеральний суддя в четвер заборонив відомству тиснути на місцевих виборчих посадовців, щоб ті відкладали бюлетені виборців, яких уряд вважав негромадянами США.

14-денний обмежувальний припис сплив після сертифікації результатів виборів штатом. За оцінкою видання, це зробило подальше втручання адміністрації в підсумки цьогорічного голосування через цей механізм фактично неможливим.

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Припинення апеляції щодо перевірок

Наступного дня Мін'юст також повідомив про припинення апеляції у справі щодо ініціативи з виявлення ймовірних негромадян серед виборців. Програма Міністерства внутрішньої безпеки, запущена в серпні, передбачала збір значних обсягів даних для формування переліку підозрюваних у незаконному голосуванні та проведення перевірок за місцем проживання.

Суд раніше застерігав про високу ймовірність помилок під час таких перевірок, оскільки у США немає федеральної бази даних про громадянство всіх мешканців. Апеляційний суд у жовтні погодився, що розслідування ймовірних порушень на попередніх виборах можна було проводити менш поспішно та не впритул до нового голосування.

До проміжних виборів Мін'юст активізував кримінальні справи, пов'язані з імовірним шахрайством на виборах: відомство висунуло обвинувачення 197 людям у 26 штатах протягом двох місяців перед голосуванням. За даними огляду The Washington Post, після 3 листопада прокурори порушили лише одну нову таку справу. Водночас генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що сотні кримінальних розслідувань щодо виборів тривають.

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