Міністерство юстиції США визнало у федеральному суді, що американська влада депортувала до Мексики громадянина США Браяна Хосе Моралеса Гарсію. Визнання прозвучало під час клопотання уряду про закриття його позову щодо компенсації збитків, повідомляє The Guardian.

Затримання та депортація

25-річного Моралеса Гарсію, який народився в Денвері та виріс у Мексиці, 3 квітня зупинили разом із роботодавцем дорогою на роботу поблизу Фредеріксберга у штаті Техас. Він був пасажиром автомобіля та не мав із собою документів. Чоловік сказав правоохоронцям, що вдома залишилися його свідоцтво про народження та картка соціального страхування, однак йому не повірили та викликали імміграційних агентів.

Згідно із судовими матеріалами, агент Прикордонно-митної служби США Роберт Гіл-молодший перевірив мексиканські записи, в яких місцем народження Моралеса Гарсії була вказана Мексика. Агент також заявив, що затриманий нібито сказав про народження в Мексиці, та звернув увагу, що той спілкувався лише іспанською.

Моралеса Гарсію депортували 7 квітня. Пізніше адміністрація президента Дональда Трампа заявляла в повідомленні для медіа, що він перебував у США нелегально.

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Позов і повернення до США

1 травня адвокати Моралеса Гарсії подали позов проти федерального уряду, вимагаючи неуточнену суму відшкодування. Вони стверджують, що їхній клієнт неправдиво заявив про незаконний в'їзд до США та підписав документи про прискорену депортацію після погроз ув'язненням з боку агентів. Також у позові сказано, що родина й друзі намагалися передати документи, які підтверджували його громадянство США, ще до депортації.

Уряд заперечив ці твердження, заявивши, що чоловік добровільно поїхав до Мексики, а отже не має підстав вимагати компенсації. Водночас у судовому поданні влада зазначила, що 30 серпня Моралесу Гарсії дозволили в'їхати до США після розгляду інформації про його місце народження.

Федеральний прокурор Західного округу Техасу Джастін Сіммонс у судовому документі написав, що позивач має подвійне громадянство США та Мексики. Суддя Роберт Лі Пітман одразу не ухвалив рішення щодо клопотання уряду про закриття справи. Серед відповідачів у позові також вказані неназвані місцеві та штатні правоохоронці Техасу.

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