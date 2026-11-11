Мінюст США заявив, що лідер картелю допомагав Раяну Веддінгу — CBS News

Міністерство юстиції США заявило, що в Мексиці вбитий під час операції силовиків лідер картелю Едгар Аарон Васкес Альварадо допомагав колишньому олімпійцю Раяну Веддінгу перевозити наркотики та уникати затримання. Васкеса, відомого як El General, за даними мексиканської влади, застрелили минулого тижня під час спроби затримати його в Наукальпані.

Як повідомляє CBS News, федеральні прокурори США оприлюднили обвинувальний акт, у якому стверджують, що Васкес постачав кокаїн для злочинної організації Веддінга. За версією обвинувачення, він також передавав угрупованню кодові слова, які майже щодня змінювалися та використовувалися для безпечного проходження через правоохоронні контрольно-пропускні пункти.

Звинувачення проти лідера картелю

Прокурори стверджують, що 42-річний Васкес підкуповував мексиканських посадовців, щоб уповільнювати кримінальні розслідування, маніпулювати доказами та домагатися закриття кримінальних справ. За даними Мін'юсту США, він протягом двох років також особисто допомагав Веддінгу переховуватися від американських правоохоронних органів.

Васкес був засновником El Cártel Nuevo Imperio в Мехіко. Міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч заявив, що під час операції із затримання Васкес відкрив вогонь по силовиках. За словами міністра, Васкес також був відповідальний за загибель начальника поліції Мехіко Мілтона Моралеса у 2024 році.

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Обвинувачення проти Роберто Гомеса

Мін'юст США також оголосив про федеральне обвинувачення за шістьма пунктами проти громадянина США Роберто Гомеса, який жив у Мексиці. За твердженням прокурорів, він упродовж останнього десятиліття постачав наркотики міжнародним злочинним організаціям, зокрема структурі Веддінга.

Слідство вважає, що Гомес перевозив кокаїн, метамфетамін і фентаніл із Центральної Америки до Мексики літаками та морськими суднами, а потім суходолом доправляв ці речовини до США і Канади. За даними обвинувачення, він намагався виступити посередником у продажу 1 000 фунтів метамфетаміну між постачальником і Веддінгом; вартість угоди оцінювали приблизно у 550 тисяч доларів.

Прокурори також стверджують, що у 2024–2026 роках 51-річний Гомес допомагав Веддінгу уникати затримання. За даними Мін'юсту, його зв'язки з картелями, зокрема картелем Сіналоа, а також контакти з людьми, які мали доступ до чутливої інформації правоохоронних органів Мексики та США, давали йому змогу дізнаватися про операції правоохоронців.

Веддінгу висунуто 17 обвинувачень у тяжких злочинах у межах двох справ, зокрема пов'язаних із наркоторгівлею та вбивствами. Він не визнав вини й перебуває під вартою у США без права застави. У разі визнання винним за всіма пунктами Гомесу загрожує від 10 років ув'язнення до довічного позбавлення волі.

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