Мін’юст США закликав прокурорів готуватися до жорсткого протистояння — The Independent

У США керівництво Міністерства юстиції закликало федеральних прокурорів готуватися до жорсткого протистояння на тлі очікуваних розслідувань діяльності відомства, які планують демократи в Конгресі. Як повідомляє The Independent, один із провідних помічників генерального прокурора Тодда Бланша Аакаш Сінгх під час телефонної розмови з прокурорами цього тижня закликав їх готуватися до роботи в режимі wartime.

Позиція Міністерства юстиції

Тодд Бланш заявив, що відомство співпрацюватиме з Конгресом, однак не відмовиться від порядку денного президента Дональда Трампа. В інтерв’ю Fox News він наголосив, що майбутні розслідування не зупинять і не сповільнять роботу міністерства, а адміністрація має ще два роки для реалізації своїх планів.

У Міністерстві юстиції пояснили, що згадка про режим wartime стосувалася громадської безпеки. Там заявили, що деякі новообрані посадовці штатів і місцевої влади більше не зацікавлені у співпраці з федеральними правоохоронними органами.

За даними видання, Сінгх також припустив, що після низки відставок, які сталися після виборів, інших федеральних прокурорів можуть змусити залишити посади. Раніше про відставку оголосили затверджені Сенатом керівники підрозділів національної безпеки, цивільних справ і громадянських прав.

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Очікувані розслідування Конгресу

Здобутки демократів на виборах змінили баланс сил у Конгресі. Демократи планують перевірити роботу Міністерства юстиції та, зокрема, привернути увагу до розслідувань щодо політичних опонентів Трампа, які вони вважають можливими зловживаннями владою.

У матеріалі зазначається, що в останні тижні перед виборами відомство безуспішно намагалося домогтися обвинувального акта щодо колишньої співробітниці Білого дому Кессіді Гатчінсон, прискорило розслідування стосовно членкині Палати представників Ільхан Омар та за допомогою незвичного процесуального кроку відкрило нову кримінальну справу проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Суддя також швидко відхилив скаргу проти двох колишніх посадовців ФБР.

Трамп уже назвав заплановані розслідування демократів вимаганням і доручив генеральному прокурору провести розслідування. Білий дім у листі юрисконсульта Вілла Шарфа заявив, що такі дії Конгресу можуть бути розцінені як відверта злочинність. Водночас Бланш повідомив журналістам, що відкритих розслідувань щодо заяв демократів немає, і визнав, що попередження про майбутні перевірки саме по собі не є злочином.

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