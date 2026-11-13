Мінюст США закликав відомства надавати пріоритет англійській — The Hill

Міністерство юстиції США оприлюднило меморандум, яким визначило англійську офіційною мовою відомства та заявило, що державні установи мають надавати їй пріоритет над іншими мовами. Документ опублікували у Федеральному реєстрі США для 60-денного громадського обговорення, повідомляє The Hill.

Перегляд багатомовних програм

У меморандумі зазначається, що англійська була спільною мовою країни ще до її заснування, хоча раніше її офіційно не визначали такою. Міністерство юстиції вказало відомствам оперативно виявити та переглянути всі програми багатомовної допомоги.

Після цього установи мають визначити, чи вимагає надання такої допомоги закон або чи є вона необхідною для виконання завдань конкретного відомства. Якщо багатомовна підтримка не є юридично обов’язковою та не потрібна для виконання місії органу, меморандум передбачає її скасування на користь роботи лише англійською мовою.

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Зв’язок з указом Трампа

Меморандум оприлюднили після указу президента Дональда Трампа, підписаного в березні 2025 року, щодо визначення англійської офіційною мовою Сполучених Штатів. Як зазначає The Hill, більшість офіційної роботи Мін’юст і раніше здійснював англійською за адміністрацій як демократів, так і республіканців.

Через Відділ цивільних прав Мін’юст також контролює виконання вимог щодо мовної допомоги під час виборів. На сайті відомства згадується розділ 203 Закону про виборчі права, який встановлює мовні вимоги для виборчих адміністраторів і передбачає доступ виборців до інформації мовами меншин.

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