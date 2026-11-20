У США Міністерство юстиції закрило антимонопольну перевірку запланованого злиття енергетичних компаній NextEra та Dominion. Це сталося після домовленостей щодо контролю за можливим виведенням з експлуатації електростанцій, повідомляє The Hill.

Зауваження щодо електроенергії

Міністерство юстиції зазначило, що незалежний монітор ринку ISO New England, який стежить за роботою електроенергетичної системи регіону, подав коментарі до Федеральної комісії з регулювання енергетики США. Монітор попереджав, що об’єднана компанія може отримати стимули й можливість вивести з експлуатації електростанцію, яка все ще є економічно життєздатною, аби збільшити виплати за потужність у Новій Англії.

За даними Мін’юсту, компанії надали Федеральній комісії з регулювання енергетики повноваження протягом п’яти років, починаючи з травня 2028 року, розслідувати кожен запропонований об’єднаною компанією випадок закриття електростанції. Відповідно до угоди монітор ринку зможе заборонити NextEra виводити об’єкт з експлуатації, якщо визнає, що він має економічну цінність.

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Інші погодження

NextEra та Dominion оголосили про угоду вартістю майже 67 млрд доларів у травні. Компанії тоді заявили, що після завершення операції буде створено найбільший у світі регульований енергетичний бізнес за ринковою капіталізацією, а закриття угоди очікували протягом 12–18 місяців.

Для завершення злиття також необхідне схвалення Комісії корпорацій штату Вірджинія. У вівторок сторони представили вступні аргументи в межах юридичного розгляду угоди цим регулятором. Губернаторка Вірджинії Ебіґейл Спанбергер у жовтні закликала об’єднану компанію, якщо угоду буде укладено, не підвищувати тарифи на електроенергію протягом шести років.

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