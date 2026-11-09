Прем’єр австралійського штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс розкритикував висловлювання кандидата партії One Nation Стюарта Бондса, який заявив про нібито демографічне заміщення австралійців через масову міграцію. Міннс назвав ці слова відверто обурливими й расистськими, а також охарактеризував теорію заміщення як конспірологію, запозичену зі США, повідомляє The Guardian.

Заяви на мітингу в Сіднеї

Бондс, який очолює виборчий список One Nation до верхньої палати парламенту штату, виступив на антиміграційному мітингу в центральному діловому районі Сіднея. У заході взяли участь кілька сотень людей. Політик заявив, що Австралія має спільні культуру, кордон, прапор, мову та домінантну релігію. Він також стверджував, що країна рухається шляхом перетворення на спеціальну економічну зону в Азії.

За даними видання, Бондс є першим номером у списку One Nation на виборах до верхньої палати парламенту Нового Південного Уельсу, які мають відбутися в березні. Згідно з актуальними опитуваннями, він може бути обраний.

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Реакція посадовців

Уповноважений з питань расової дискримінації Австралійської комісії з прав людини Ґірідхаран Сівараман заявив, що твердження про вищість одних австралійців над іншими сіють розбрат і ненависть. За його словами, уявлення про те, що мігранти ніколи не можуть бути справжніми австралійцями, ігнорує історію та спільне майбутнє країни.

Федеральна міністерка у справах мультикультуралізму Енн Алі наголосила, що австралійці з міграційним походженням не замінюють австралійців, а є австралійцями. Вона додала, що заперечення права людини належати до суспільства через її расу або походження є не дискусією про міграцію, а небезпечним і роз’єднувальним підходом.

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