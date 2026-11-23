У Великій Британії Міністерство оборони 26 листопада 2026 року о 9:30 має оприлюднити офіційну статистику оборонного експорту за 2025 рік. Дату й час випуску на урядовому сайті позначено як підтверджені.

Що міститиме статистика

Майбутня публікація міститиме інформацію та дані про тенденції британського оборонного експорту. Статистика охоплюватиме період із 2013 до 2025 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оголошення про випуск

Про заплановану публікацію повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Оголошення на GOV.UK опублікували 12 березня 2026 року, а востаннє оновили 23 листопада 2026 року.

Сторінку розміщено в розділі урядової статистики, присвяченому обороні та збройним силам. На момент оновлення оголошення самі статистичні дані ще не були оприлюднені.

Читай нас у