Міноборони Естонії виявило недоліки в контрактах із Datasel — ERR News

Міністерство оборони Естонії під час перевірки контрактів із постачальником боєприпасів Datasel виявило недоліки у перевірці контрагентів, оцінюванні ризиків та документуванні рішень. Водночас робоча група не знайшла доказів навмисного приховування або видалення документів і листування, повідомляє ERR News.

Постійний секретар Міноборони Крістьян Мяе розповів парламентській антикорупційній комісії, що над звітом працювали десятеро представників міністерства та Естонського центру оборонних інвестицій (RKIK). Вони опрацювали 428 гігабайтів даних із систем документообігу, реєстрів секретної інформації, електронних скриньок та інших офіційних платформ.

Проблеми з перевірками та документами

За словами Мяе, обґрунтування вибору підрядників і проведені перевірки контрагентів мали бути ретельнішими та не фіксувалися системно. Документи не завжди можна було знайти або пов’язати з конкретними контрактами й рішеннями. RKIK також не має правових підстав і необхідного доступу до баз даних для самостійних перевірок контрагентів.

У звіті зазначено, що протоколи засідань не завжди передавали зміст обговорень та аргументацію ухвалених рішень. Службові записки могли не містити достатніх відомостей про факти й ризики, а важлива робоча інформація, надіслана різними каналами, не завжди реєструвалася. Водночас наявних матеріалів вистачило для перевірки законності угод, а незареєстровані документи під час перевірки систематизували або внесли до реєстрів.

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П’ять контрактів і ризики постачання

Перша зафіксована комунікація з посередником Datasel датується 1 грудня 2023 року. За даними заступника гендиректора RKIK Аско Ківінука, того дня посередник Ерік Мальмстен надіслав генеральному директору центру перше запрошення на зустріч.

Мяе заявив, що укладення контрактів загалом відповідало чинним вимогам, повноваженням RKIK, закупівельним процедурам і законодавству. Однак щодо п’яти контрактів із Datasel упродовж 2025 року поступово реалізувалися ризики, пов’язані з реальною спроможністю компанії постачати продукцію, доступністю компонентів і дотриманням строків.

Авансові платежі за кожним контрактом здійснювали окремо та в межах визначених угодами строків. Оскільки платежі провели за короткий проміжок часу, RKIK не міг виявити затримки постачання або невідповідність товарів до настання наступних платіжних зобов’язань. Мяе також повідомив, що за кошти Європейського фонду миру RKIK поставив Збройним силам України 93 268 боєприпасів загальною вартістю майже 145 млн євро.

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