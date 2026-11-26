Міністерство оборони Німеччини, яке очолює Борис Пісторіус, не може використати 14 млрд євро з коштів, передбачених на модернізацію Бундесверу. За даними Der Spiegel, це понад одна десята всього бюджету, виділеного на оновлення німецьких збройних сил.

Бюджет на модернізацію

Загальний обсяг цього бюджету становить понад 108 млрд євро. Пісторіус отримав ці кошти для модернізації Бундесверу, однак його відомство не може витратити 14 млрд євро.

Затримки проєктів і переговори

У підписі до фото видання звертає увагу на великі проєкти, реалізація яких просувається повільно, а також на тривалі переговори. На зображенні до публікації Пісторіус стоїть перед танком Leopard.

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Для міністра оборони неможливість використати ці кошти є проблемою, зазначає видання.

Матеріал Der Spiegel, автором якого вказано Маттіаса Гебауера, опубліковано 26 листопада 2026 року о 05:08.

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