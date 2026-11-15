Міноборони Південної Кореї заборгувало компенсації 4 637 жертвам — Korea Herald

У Південній Кореї Міністерство оборони станом на кінець вересня заборгувало 150 млрд вон, або близько $112 млн, компенсацій 4 637 людям, які стали жертвами державного насильства. Виплати, призначені судами, затримуються через нестачу бюджетних коштів, хоча відомство переказувало на них гроші з інших програм, повідомляє Korea Herald.

Видатки значно перевищили бюджет

На 2026 рік міністерство передбачило на компенсації 20 млрд вон — проти 17,7 млрд вон у 2025 році. Водночас до кінця серпня фактичні витрати вже сягнули майже 90 млрд вон, тобто більш ніж у чотири рази перевищили початковий бюджет. До кінця року витрати прогнозують на рівні 202,2 млрд вон.

Проблема з нестачею коштів триває не перший рік. У 2023 році відомство витратило 87,9 млрд вон за початкового бюджету в 27,7 млрд вон. У 2024 році видатки становили 135,7 млрд вон, а в 2025-му — 179,4 млрд вон, тоді як початковий бюджет в обидва роки дорівнював 17,7 млрд вон.

Кошти переказують з інших програм

Щоб покрити дефіцит, Міністерство оборони цього року переказало 70 млрд вон з інших бюджетних категорій, зокрема з коштів, передбачених на оплату праці унтерофіцерського складу. У 2024 році відомство залучило додаткові 118 млрд вон, а у 2025-му — 171,9 млрд вон через бюджетні перекази та інші коригування.

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Попри це окремі постраждалі чекають на гроші понад сім місяців після подання заяв на компенсацію. Відсоткові витрати, пов’язані із затримками, цього року прогнозують на рівні 10,2 млрд вон, тоді як у 2023 році вони становили 2,6 млрд вон.

Потреби перевищують план на 2027 рік

Урядовий проєкт бюджету на 2027 рік передбачає 50,3 млрд вон на компенсації — менш як 30% від 172,5 млрд вон, які, за оцінкою міністерства, будуть потрібні. Дані про виплати подали до офісу депутата Ю Йон Вона з опозиційної Партії народної влади. За інформацією його офісу, компенсації переважно стосуються жертв таборів перевиховання Самчхон і повстання на острові Чеджу 1948 року.

Табори Самчхон були військовими установами для утримання людей, створеними 1980 року за правління Чон Ду Хвана. За даними видання, там примусово утримували майже 40 тисяч цивільних. Повстання на Чеджу та подальше придушення владою в 1948–1954 роках, за оцінками, призвели до загибелі від 14 тисяч до 30 тисяч людей.

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