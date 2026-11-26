Міністерство оборони Польщі планує у п’ятницю підписати угоду з американською компанією Palantir Technologies Inc. про придбання програмного забезпечення, що використовує штучний інтелект для підтримки процесів ухвалення рішень.

Запланована угода

Про заплановане підписання польське оборонне відомство повідомило у четвер. У його заяві не навели інших деталей про угоду, яку міністерство планує підписати у п’ятницю.

Як передає Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, програмне забезпечення Palantir застосовує штучний інтелект для підтримки процесів ухвалення рішень.

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Співпраця з 2025 року

Польща, за даними CNA, розпочала співпрацю з Palantir у 2025 році, коли сторони підписали меморандум про взаєморозуміння.

У меморандумі йшлося про напрями штучного інтелекту, інформаційних технологій і кібербезпеки.

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