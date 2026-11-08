Міносвіти Естонії хоче дозволити замінювати другу мову діалектом — ERR News

Міністерство освіти Естонії підготувало проєкт законодавчих змін, що мають розширити можливості вивчення регіональних різновидів естонської мови у школах. Учням можуть дозволити замінювати другу обов’язкову іноземну мову, яку зазвичай починають вивчати приблизно з сьомого класу, навчанням місцевого діалекту. Про це повідомляє ERR News.

Зміни стосуватимуться шкіл у районах історичного поширення різновидів виру, сету, мульгі, тартуського, саареського, кіхну, мухуського, гію, кодавереського, куусалу, люганузького та йихвійського. У цих регіонах налічується приблизно 155 шкіл базової освіти. Наразі діалекти викладають орієнтовно у 15–20 загальноосвітніх школах країни, переважно невеликих сільських.

Умови для запровадження занять

Згідно з проєктом, батьки матимуть право звернутися до школи із запитом на організацію навчання регіонального різновиду мови, якщо таке бажання виявили щонайменше десятеро дітей. Голова Естонської спілки учнівських рад Карл Ерік Кірсс вважає, що для дуже малих шкіл поріг у десять заяв від батьків може бути надто жорстким. За його словами, якщо кілька батьків не підтримають запит, інші можуть не зібрати необхідної кількості заяв.

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Спілка пропонує застосовувати пропорційну систему та створити більше можливостей для такого навчання у великих містах. На її думку, це допомогло б молоді, яка переїздить на навчання, зокрема з острова Кіхну до Пярну або із Сетомаа до Тарту, зберігати зв’язок із рідним регіоном.

Побоювання шкіл і мовної ради

Учнівська спілка також застерігає, що викладання діалектів не має відбуватися коштом вільного часу та добробуту школярів. Вона вказує на можливе збільшення навчального навантаження, труднощі з фінансуванням і пошуком викладачів, а також ризик негативного ставлення до учнів, які оберуть діалект.

Асоціація керівників шкіл Естонії вважає, що діалекти та місцеву культуру варто викладати як факультативи за домовленістю з громадами, а не регулювати кількома законодавчими актами. Естонська мовна рада закликала уточнити, хто організовуватиме та фінансуватиме заняття, а також забезпечуватиме їх викладачами, матеріалами й методичною підтримкою. Рада також наголосила на потребі оцінити, як заміна другої іноземної мови може вплинути на вступ учнів до старшої школи та подальше навчання.

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