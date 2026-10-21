Міністерство освіти Японії попросило Токійський університет переглянути процедуру обрання нового президента. Це перший випадок, коли уряд країни звернувся до університету з таким запитом, повідомляє The Japan Times.

Міністр освіти Йосіхіро Секі заявив, що рада університету з питань управлінської політики має самостійно перевірити процес добору президента. За його словами, це потрібно, щоб система управління закладом виконувала зобов’язання щодо підзвітності.

Кандидатка посіла друге місце у голосуванні

Наприкінці вересня Комітет з відбору та перевірки президента обрав 32-ю президенткою Токійського університету професорку Вищої школи мистецтв і наук Юко Фудзіґакі. Вона стане першою жінкою на цій посаді та має розпочати шестирічний термін у квітні.

Водночас у двох турах опитування серед адміністрації та викладачів Фудзіґакі посіла друге місце. У фінальному голосуванні серед трьох кандидатів професор електротехніки й електронної інженерії Такао Сомея здобув 1107 голосів, Фудзіґакі — 553, а професор права Рюдзі Ямамото — 451.

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Пояснення комітету визнали недостатніми

До складу комітету входять 16 осіб. Його голова Хіроко Кунія пояснювала, що кандидатів оцінювали за профілями, рекомендаціями, співбесідами, відеозверненнями, результатами голосування та позиціями членів комітету під час обговорень. За підсумками розгляду найбільшу підтримку в комітеті отримала Фудзіґакі.

Рішення викликало критику з боку громадськості, політиків і частини викладачів, які поставили під сумнів сенс проведення голосувань. Міністр Секі заявив, що оприлюднені комітетом пояснення не містили нових деталей, зокрема про внутрішні обговорення, які не розкривали через конфіденційність.

Комітет заявляв, що шукав керівника з високими етичними стандартами, здатного відновити довіру до університету після серії скандалів. За останній рік кількох професорів університету заарештували за обвинуваченнями у хабарництві, а внутрішнє розслідування виявило понад 20 інших порушень етичних норм.

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