Міносвіти Нігерії скасувало вступ до програм NTI на 2026 рік — Premium Times Nigeria

Федеральне міністерство освіти Нігерії скасувало вступ на 2026 академічний рік до програм National Certificate in Education (NCE) і бакалаврату в Національному інституті вчителів (NTI) у Кадуні. Інституту також наказали припинити всі університетські афіліації та домовленості щодо присудження ступенів. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Заборона на вступ

Речниця міністерства Боріво Фоласаде заявила, що NTI більше не може оформлювати вступ на програми NCE чи бакалаврату за денною, заочною або дистанційною формою навчання. Відомство закликало громадян не подавати заяви, не приймати пропозицій про зарахування та не сплачувати за такі програми.

У міністерстві пояснили рішення порушеннями операційних настанов, виданих інституту у вересні 2025 року. Відомство зазначило, що вступ на програми NCE має відповідати вимогам Об’єднаної ради з питань вступу та зарахування (JAMB) і стандартам акредитації Національної комісії коледжів освіти (NCCE).

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За даними міністерства, NTI не уповноважений присуджувати NCE та університетські ступені. Національна університетська комісія (NUC) має повідомити університети, яких стосується рішення, та забезпечити виконання вимоги про припинення домовленостей із NTI щодо присудження ступенів.

Чинні студенти

NCCE має повністю акредитувати чинні дистанційні програми NCE II–IV і навчальні центри в шести геополітичних зонах Нігерії. Студенти, які відповідатимуть вимогам, зможуть завершити навчання залежно від результатів акредитації та регуляторних правил.

Міністерство наголосило, що законний мандат NTI охоплює підготовку й перепідготовку вчителів, службове навчання та безперервний професійний розвиток. Також інститут може проводити тримісячну або шестимісячну скорочену програму для вчителів із дипломами непедагогічних спеціальностей, які хочуть здобути компетентності для реєстрації в Раді з реєстрації вчителів Нігерії.

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