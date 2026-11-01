Міністерство освіти Тайваню видало настанови для шкіл і закладів дошкільної освіти щодо запобігання та реагування на насильство й домагання стосовно педагогів та інших працівників. Документ охоплює не лише фізичні напади, а й словесні образи, психологічне насильство, переслідування, онлайн-атаки, зловмисні скарги та доручення роботи поза посадовими обов’язками, повідомляє Taipei Times.

Заходи безпеки та розгляд скарг

У рекомендаціях визначено місця, де ризик інцидентів за участю сторонніх осіб вищий: прохідні, підрозділи у справах учнів і консультування, кімнати для нарад та входи до шкіл. До потенційно ризикованих періодів віднесли час приходу й виходу учнів, зустрічі батьків із працівниками школи, обговорення серйозних порушень дисципліни та конфліктів, а також час післяурочних занять.

Школам рекомендують встановлювати в таких місцях камери спостереження та засоби екстреного зв’язку, але уникати надмірного нагляду. Відеозаписи не можна довільно оприлюднювати або передавати іншим особам.

Школи мають відхиляти анонімні звернення, скарги без конкретики, а також справи, за якими вже ухвалено остаточне рішення. Скарги, що стосуються лише звичайних питань дисципліни, пропонують розглядати за правилами оцінювання роботи вчителів, а не через процедури, які можуть призвести до звільнення або непродовження контракту.

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Строки розслідувань і право на дисципліну

Після отримання скарги школа має протягом трьох днів сформувати робочу групу для розслідування, яке повинно завершитися за місяць. Якщо до справи причетний директор школи чи дошкільного закладу, розслідування має проводити неупереджена третя сторона. Заявникам і викривачам також мають забезпечити захист від помсти.

Настанови передбачають, що законні та необхідні дисциплінарні заходи щодо учнів не повинні ставати підставою для покарання вчителя або негативної оцінки його роботи. Крім того, школам не радять доручати педагогам роботу чи контактувати з ними щодо питань взаємодії батьків і вчителів поза робочим часом, крім випадків безпеки на території закладу, серйозних надзвичайних ситуацій або невідкладних службових завдань.

Школи й заклади дошкільної освіти, де працюють щонайменше 100 осіб, також мають розробляти плани запобігання таким випадкам і зберігати відповідні записи протягом трьох років. Міністерство наголосило, що настанови мають статус адміністративних рекомендацій, а випадки булінгу на роботі чи сексуальних домагань надалі розглядатимуться насамперед відповідно до чинних законів.

Позиція вчительської асоціації

Національна асоціація вчителів Тайваню привітала появу документа, однак заявила про відсутність конкретних механізмів відповідальності та закликала чіткіше визначити обов’язки роботодавців. Асоціація також запропонувала встановити ясні критерії для виявлення повторних або зловмисних скарг і переслідування, а представників учителів залучати до оцінки професійних ризиків та перегляду запобіжних заходів.

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