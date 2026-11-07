Mirae Asset Securities повідомила про витік даних 39 тисяч осіб — Korea Herald

У Південній Кореї брокерська компанія Mirae Asset Securities повідомила про витік даних приблизно 39 тисяч клієнтів, нинішніх і колишніх працівників та підрядників. Як повідомляє Korea Herald, витекли номери рахунків близько 3,8 тисячі клієнтів, а також персональна інформація понад 35 тисяч працівників, колишніх працівників і підрядників.

Несанкціонований доступ до систем

За даними компанії, несанкціонований зовнішній доступ зафіксували в середу та четвер. Він був спрямований відповідно на сервіс входу до мобільної вебверсії через телефонну автентифікацію та на внутрішню систему компанії.

Серед корпоративних даних, які не стосуються клієнтів, були імена, ідентифікаційні номери працівників, електронні адреси, номери мобільних телефонів і паролі.

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Реакція компанії та регуляторів

Mirae Asset Securities заявила, що після виявлення підозрілої активності із зовнішніх IP-адрес одразу заблокувала уражені маршрути доступу та запустила систему екстреного реагування. Компанія також повідомила про інцидент Комісію з фінансових послуг, Службу фінансового нагляду та Комісію із захисту персональних даних Південної Кореї.

Витік стався за кілька днів після подібних інцидентів у пов’язаних компаніях, зокрема Mirae Asset Life Insurance. За даними Комісії з фінансових послуг, у фінансовому секторі країни за останній місяць із 37 компаній витекло понад 470 тисяч записів персональних даних. Регулятор оцінив обсяг викрадених коштів у 1 мільярд вон, або 745 тисяч доларів США.

Від 30 вересня, коли виявили перший витік, у 37 компаніях фінансового сектору зафіксували загалом 40 інцидентів. Серед цих компаній були чотири комерційні банки, п’ять інвестиційних фірм, три страхові компанії та п’ять ощадних банків.

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