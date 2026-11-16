Миротворці Афросоюзу передали армії Сомалі п’ять баз — Anadolu Agency

Миротворці Місії підтримки та стабілізації Африканського Союзу в Сомалі (AUSSOM) передали Збройним силам Сомалі п’ять передових оперативних баз у підсекторі Бараве в Сомалі. Йдеться про бази Бараве-Ембрессо, Бараве-Нолл, Кісмайо-Роуд, Сіпорт і Ранвей, які, за заявою місії, повністю функціонують.

Передача баз сомалійській армії

AUSSOM назвала передачу об’єктів важливим етапом безпекового переходу Сомалі. Командувачі секторів місії закликали Збройні сили Сомалі зберегти здобутки попередніх років, а жителів — залишатися стійкими у збереженні миру. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Мандат місії спливає наприкінці грудня

Деякі країни, що надали свої контингенти для місії, почали виводити війська із Сомалі. Мандат місії, наданий ООН, має завершитися 31 грудня.

Миротворчі операції Африканського Союзу в Сомалі тривають із 2007 року. Спочатку діяла Місія Африканського Союзу в Сомалі (AMISOM), яку у 2022 році змінила Перехідна місія Африканського Союзу в Сомалі (ATMIS), а у 2025 році — AUSSOM. Ці операції підтримували федеральний уряд у боротьбі з угрупованням «Аш-Шабаб», пов’язаним з «Аль-Каїдою».

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