Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) розпочали передачу частини своїх позицій на півдні країни ліванській армії. Про це керівник місії Діодато Абагнара заявив у місті Тір, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Національне інформаційне агентство Лівану.

Передача позицій армії

Під час зустрічі з понад 70 жінками з місцевих громад Абагнара наголосив на необхідності не допустити вакууму безпеки після завершення місії. За його словами, мають продовжуватися моніторинг і фіксація порушень, гуманітарна допомога, захист цивільного населення та підтримка місцевих громад і жінок.

Керівник UNIFIL зазначив, що майбутня присутність ООН на півдні Лівану залежатиме від рішень Ради Безпеки ООН. Він також назвав триваючу окупацію Ізраїлем частини півдня Лівану явним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 1701 та заявив, що миротворці виконуватимуть обов’язки до останнього дня мандата.

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Мандат до кінця 2026 року

UNIFIL діє на півдні Лівану з 1978 року. У 2006 році резолюція 1701 розширила мандат місії: вона отримала завдання контролювати припинення бойових дій і підтримувати розгортання ліванської армії на південь від річки Літані.

У серпні 2025 року Рада Безпеки ООН востаннє продовжила мандат UNIFIL — до 31 грудня 2026 року. Поетапне виведення миротворців має розпочатися у 2027 році. Водночас Ізраїль продовжував завдавати ударів по Лівану попри припинення вогню, яке набуло чинності 17 квітня. За рамковою угодою за посередництва США, підписаною 26 червня, виведення Ізраїлю з ліванської території пов’язали з відновленням контролю ліванської армії та перевіреним роззброєнням недержавних збройних угруповань.

Міністерство охорони здоров’я Лівану зафіксувало щонайменше 4 390 загиблих у період із 2 березня до 5 листопада. Міжнародна організація з міграції повідомляла, що у квітні кількість переміщених осіб перевищувала 1,2 млн.

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