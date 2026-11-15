Мірш назвав ляпасом показник СДПН серед молоді у 3% — Der Spiegel

У Німеччині голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш назвав вкрай поганими результати опитування серед молоді. За даними Der Spiegel, лише 3% молодих людей вважають, що СДПН здатна відстоювати їхні інтереси.

Реакція Мірша

У коментарі медіагрупі Funke Мірш заявив, що такий показник є для партії «дзвінким ляпасом», із яким вона має розібратися. Він зазначив, що результати таких опитувань можуть змінюватися, однак наголосив на потребі провадити політику разом із молодими людьми та для них.

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Освіта і протести молоді

Однією з проблем Мірш назвав освіту. За його словами, кошти для освітніх закладів досі використовували не так, як він би хотів. Водночас політик сказав, що партія має здобутки у питаннях захисту клімату та військової служби, зокрема не було запроваджено обов’язкового призову.

Мірш також позитивно оцінив протести руху «Gen Z regelt». Він назвав вихід молоді на вулиці проявом живої демократії та вважав легітимними протести за якісну освіту й вирішення важливих питань майбутнього. Водночас він заявив, що поодинокі прояви насильства під час демонстрацій мають послідовно переслідуватися.

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