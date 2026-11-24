Дитяча освітянка й ютуберка Міс Рейчел відвідала федеральний імміграційний суд для молоді на Мангеттені у США, де зустрілася з дев’ятирічним Енджелом. Хлопчик бере участь в імміграційному провадженні без адвоката. Рейчел заявила, що знайде для нього імміграційного адвоката.

Прохання про адвоката

Освітянка опублікувала в соціальних мережах відео з Енджелом і звернула увагу на ситуацію дітей, які постають перед імміграційним судом без юридичних представників. За її словами, коли вона попросила хлопчика скласти список різдвяних бажань, першим пунктом він зазначив імміграційного адвоката.

Міс Рейчел написала, що вважає неправильним становище, за якого діти самі представляють себе в імміграційному суді. Вона розповіла, що побачила Енджела біля мікрофона без юриста та вирішила знайти йому адвоката.

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Слухання у Нью-Йорку

Як повідомляє Rolling Stone, до суду вона прийшла разом з обраним конгресменом Бредом Лендером. За даними ABC 7, на які посилається видання, суддя дав матері Енджела час до 15 грудня, щоб отримати юридичне представництво.

Рейчел також заявила, що її засмучує, коли діти чують щодо себе слово removable під час імміграційного провадження. Вона закликала політиків більше враховувати потреби дітей під час формування політики.

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