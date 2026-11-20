Європейсько-японська космічна місія BepiColombo після понад восьми років польоту та подолання більш ніж 6 млрд миль прибула до Меркурія. Найближчої суботи диспетчери мають увімкнути двигуни апарата, щоб вивести його на орбіту планети, повідомляє The Guardian.

Якщо маневр буде успішним, BepiColombo стане лише другою в історії місією, яка обертатиметься навколо найближчої до Сонця та найменшої планети Сонячної системи. Меркурій складно досліджувати через його близькість до Сонця: космічний апарат прискорюється під дією сонячної гравітації, тому значну частину подорожі мусить гальмувати, аби не пролетіти повз планету.

Два апарати на полярних орбітах

На початку грудня комплекс має розділитися на два орбітальні апарати — європейський і японський. Вони маневруватимуть на різних полярних орбітах навколо Меркурія, а наукові спостереження планують розпочати у квітні наступного року.

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Європейський Mercury Planetary Orbiter картографуватиме поверхню планети та її склад із високою роздільною здатністю. Він також досліджуватиме внутрішню будову Меркурія, зокрема його незвично велике ядро. Прилад Mercury Imaging X-ray Spectrometer аналізуватиме геохімічний склад поверхні планети.

Магнітне поле та крига в кратерах

Японський орбітальний апарат вимірюватиме магнітне поле Меркурія та досліджуватиме його натрієву екзосферу — надзвичайно тонкий шар газу й атомів навколо планети. Науковці також хочуть з’ясувати, як Меркурій сформувався так близько до Сонця, чому має магнітне поле та з чого складається замерзла крига в постійно затінених кратерах.

Меркурій лише на 50% більший за Місяць, але має вчетверо більшу масу. Температура на його поверхні вдень може сягати 450°C, а вночі падати до -180°C. Очікується, що апарати працюватимуть на орбіті близько трьох років, після чого, втративши паливо та висоту, впадуть на поверхню планети.

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