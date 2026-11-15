Місія ЄС підтвердила фальшивий прапор на MV MIDAG, заявила Каллас — Anadolu Agency

Сили військово-морської місії ЄС Operation IRINI у п’ятницю піднялися на борт танкера MV MIDAG у Середземному морі. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що операція підтвердила: судно йшло під фальшивим прапором. У повідомленні йдеться про підозру, що танкер належить до російського тіньового флоту.

Перевірка судна

Як повідомляє Anadolu Agency, Каллас написала про операцію в соцмережі X. За її словами, сили місії піднялися на борт MV MIDAG відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

Каллас також заявила, що Євросоюз продовжить протидіяти російському тіньовому флоту як у морі, так і дипломатичними каналами.

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Нові санкції

За словами Каллас, міністри закордонних справ ЄС мають схвалити додаткові санкції проти росії в понеділок. Запропоновані обмеження, як очікується, передбачатимуть нові внесення до санкційних списків щодо банків, покупців і компаній, яких звинувачують у підтримці тіньового флоту.

Росія — держава-агресор — заперечує існування так званого тіньового флоту.

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